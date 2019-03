«Fraude du président»: les entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean préoccupés

La multiplication des cas de fraudes préoccupe les entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Certains d'entre eux ont récemment décidé de rehausser leurs règles de sécurité en matière de sécurité financière.

C'est le cas du Groupe Autocar Jeannois. Son président, Stéphane Lefebvre, était à l'extérieur de la région, il y a quelques semaines, lorsque le contrôleur financier de l'entreprise a reçu un courriel frauduleux.

«On faisait croire que je demandais moi-même un transfert d'argent, mais en fin de compte, ce n'était pas le cas», a-t-il expliqué.

Il a tout de suite compris qu'il avait failli être, une fois de plus, victime de la «fraude du président».

«On avait déjà vécu des tentatives dans le passé, donc nos employés savent que c'est possible, mais heureusement, on se parle entre nous pour valider les informations», a précisé M. Lefebvre.

Ce type d'arnaque a récemment fait perdre des centaines de milliers de dollars à trois entreprises de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. «C'est préoccupant parce qu'on ne voyait pas ça dans le passé», a mentionné M. Lefebvre.

Son expérience l'a amené à modifier certaines méthodes de travail au sein de son entreprise, dont celles utilisées pour effectuer des transferts d'argent.

«Quand on a des transferts d'argent importants, on ne prend plus de chance. On passe toujours par notre institution bancaire», a-t-il expliqué.

La Sûreté du Québec demande aux entreprises ciblées de la tenir informée, même lorsque les tentatives échouent, pour l'aider à progresser dans ses enquêtes. Les sommes subtilisées par les organisations criminelles sont toutefois rarement récupérées.