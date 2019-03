Grève des taxis: bonne journée pour Uber

La grève des taxis a permis aux chauffeurs d’Uber de faire une bonne journée de travail lundi à Montréal alors que les appels ne se faisaient pas attendre.

«Aujourd’hui, on a un peu plus de gens que d’habitude, bien sûr, à cause de la grève», faisait remarquer Hassan Salehi, ancien chauffeur de taxi qui conduit depuis près d’un an pour Uber.

Le «24 Heures» a fait plusieurs trajets avec Uber à divers moments de la journée sur l’île de Montréal. Les chauffeurs arrivaient toujours dans l’espace de quelques minutes, les prix n’étaient pas augmentés en raison d’une demande supérieure à l’offre – comme c’est parfois le cas avec Uber lors des périodes achalandées – et les chauffeurs disaient avoir reçu un bon nombre d’appels.

Difficile de savoir si le service d’Uber était imperturbé parce que plus de chauffeurs s’étaient rendus disponibles en raison de la grève ou si c’était parce que la demande était semblable à l’habitude. Uber n’a pas répondu à la demande d’information du «24 Heures» à ce propos, indiquant seulement que ses équipes de chauffeurs étaient «à pied d’œuvre afin de continuer à offrir un service de transport fiable à toutes heures de la journée».

Même au centre-ville, où les taxis en grève étaient visibles et bruyants, plusieurs personnes appelaient des Uber sans rencontrer de problèmes.

«Oui, il y avait du blocage sur la route, mais nous on travaillait ailleurs, les clients le savent... Au lieu de prendre Uber sur René-Lévesque, ils vont monter sur Sainte-Catherine», donnait en exemple le chauffeur d’Uber Mohamed el-Khatt, un ancien de l’industrie du taxi lui aussi.

Nouveaux clients

L’entreprise pourrait bien avoir réussi à gagner de fidèles clients lundi. «Ce matin, j’ai eu une cliente qui prend toujours des taxis. Quand elle a su qu’il y avait une grève, elle a téléchargé l’application Uber. Elle m’a dit que c’était la première fois qu’elle l’utilisait et qu’elle allait continuer à le faire. Imaginez le nombre de personnes qui vont découvrir Uber aujourd’hui!» a raconté un chauffeur qui préférait taire son identité vu la tension qui règne dans l’industrie.

Au cours de la journée, la compagnie Uber envoyait à ses chauffeurs des messages à propos de la grève des taxis, les avisant notamment de l’heure de début et de l’heure de fin, et leur disant de faire attention à de potentielles perturbations sur la route.

«Mais je vois quand même des chauffeurs de taxi qui travaillent, ils ne font pas tous la grève», a fait remarquer M. Salehi.

M. el-Khatt, qui a vendu son permis de taxi en 2008, disait comprendre le désarroi des propriétaires, mais ne croyait pas qu’ils obtiendraient gain de cause avec leur grève.

«L’industrie du taxi, elle est finie maintenant, il faut qu’elle évolue, qu’elle soit à jour. Ça fait mal qu’on dévalue notre permis, mais la plupart de ceux qui ont acheté un permis, ça fait cinq ou six ans, et ils savent que le permis a perdu de la valeur. Ils devraient accepter ce qu’on leur offre et s’ajuster, parce qu’il y a quand même il y a 44 millions $ pour moderniser l’industrie du taxi», conclut-il.