La société d’État chilienne Codelco met fin à un important contrat avec SNC-Lavalin

La société d’État du secteur du cuivre au Chili a annoncé, lundi, avoir mis fin à un contrat de 260 millions $ US avec SNC-Lavalin, en raison de «problèmes de qualité» et des «retards dans les paiements à des sous-traitants et dans l’exécution du projet».

Dans un communiqué publié lundi soir, la firme québécoise a confirmé l’information, ajoutant que Codelco avait «entamé un prélèvement sur ses garanties bancaires de 42 millions $ US».

«Nous sommes consternés et surpris par la décision prise par Codelco aujourd'hui [lundi]», a déclaré SNC-Lavalin.

Le contrat, attribué en 2016, comprenait des travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et la construction de deux nouvelles usines d’acide à la mine Chuquicamata située au nord du Chili.

«Nous étions parvenus à une entente de bonne foi le 1er février 2019 concernant l'achèvement complet du projet et la résolution rapide de notre différend concernant des enjeux non résolus et annoncés précédemment au moyen d'un processus d'arbitrage accéléré. [...] Nous sommes d'avis que la résiliation de ce contrat est non fondée et constitue un manquement à l'entente conclue de bonne foi par les parties prenantes», a indiqué SNC-Lavalin.

«Il est à noter que Codelco a pris cette décision après que SNC-Lavalin l'ait informée ouvertement de l'état d'avancement des travaux, à sa demande. Cet état d'avancement a montré des délais dus aux conditions du chantier, qui étaient de la responsabilité de Codelco, ainsi que des travaux injustifiés et de piètre qualité réalisés par les sous-traitants principaux en construction», a ajouté la firme d’ingénierie.

SNC-Lavalin a annoncé son retrait immédiat du chantier et la préparation du «processus d'arbitrage en vue de récupérer le plus possible les pertes [...] et qui sont imputables directement au client et à la piètre performance des sous-traitants».