Le Canadien s’approche des Hurricanes

Trois points, dont deux buts, de Tomas Tatar et une excellente performance de Carey Price ont permis au Canadien de Montréal de vaincre les Panthers de la Floride 6 à 1, mardi au Centre Bell, et de s’approcher à un point des Hurricanes de la Caroline.

La troupe de Claude Julien compte maintenant 90 points au classement et peut espérer dépasser les Hurricanes, battus par les Capitals de Washington plus tôt en soirée, au premier rang des équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Elle a également maintenu son avance de deux points sur les Blue Jackets de Columbus, qui ont battu les Islanders de New York mardi.

Le CH a toutefois disputé un match de plus que ses plus proches rivaux dans la course aux séries.

Il visitera d’ailleurs les Jackets jeudi.

Départ canon

Le Canadien aurait difficilement pu connaître une meilleure première période mardi en inscrivant trois buts en plus de chasser James Reimer.

Tatar a ouvert la marque d’un bon tir sur réception et Brett Kulak, sur une savante passe de Jesperi Kotkaniemi, l’a imité quelques minutes plus tard.

L’attaquant a ensuite envoyé Reimer à la douche avant la fin de l’engagement. Les Panthers ont utilisé leur droit de contestation, affirmant que leur gardien avait été victime d’obstruction, mais la reprise n’a pas convaincu les arbitres.

Tatar compte maintenant 57 points cette saison, un sommet en carrière.

Le Québécois Samuel Montembeault a remplacé Reimer, déjoué trois fois sur neuf tirs, devant la cage des Panthers. Le gardien de première année a repoussé 15 rondelles à son premier duel en carrière contre le Tricolore. Il a été déjoué par Artturi Lehkonen, Phillip Danault et Max Domi.

De l’autre côté de la patinoire, Price a multiplié les arrêts spectaculaires et n’a été surpris que par Frank Vatrano, un but en avantage numérique.

Byron K.-O.

Mackenzie Weegar n’avait visiblement pas oublié le coup que lui avait servi Paul Byron lors de la dernière visite des Panthers au Centre Bell.

En tout début de match, le défenseur a engagé le combat avec Byron. Après lui avoir servi quelques coups en arrière de la tête, il a mis le rapide attaquant du CH K.-O. avec un uppercut.

Byron s’est effondré sur la glace et était visiblement ébranlé quand il a quitté la patinoire.

Il n’est pas revenu au jeu par la suite. Le Canadien a annoncé qu’il était blessé au haut du corps.

Byron avait écopé d’une suspension de trois matchs pour avoir frappé Weegar à la tête alors que ce dernier récupérait une rondelle en fond de territoire, en deuxième période d’une victoire de 5 à 1 du Canadien, le 15 janvier.