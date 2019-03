Le chien qui a blessé six personnes sera euthanasié

Le chien qui a blessé six personnes l’été dernier dans Montréal-Nord sera euthanasié très prochainement, tranche la Cour supérieure.

Me Anne-France Goldwater a échoué dans sa tentative de sauver le chien et de le faire transférer dans un refuge aux États-Unis.

Dans son jugement, le juge Lukasz Granosik a rejeté la demande de la propriétaire qui demandait que le chien soit envoyé au refuge Road to Homme Rescue Support.

Il a expliqué que la demanderesse n’avait «pas agi dans un délai raisonnable pour pouvoir attaquer la décision de l’arrondissement», peut-on lire dans la décision.

Il reste encore à savoir si la propriétaire va porter cette décision en appel.

La semaine dernière, le DPCP a annoncé qu'il ne déposera finalement pas d’accusation contre Frances Richardson dans le dossier des personnes blessées par un chien à Montréal-Nord, en août 2018.

L'été dernier, Richardson, une grand-mère de 62 ans, a adopté un chien alors qu'elle avait déjà plusieurs enfants sous sa charge.

Or, le molosse s'est rapidement montré agressif et a attaqué à six personnes au cours d'une fin de semaine, dont des enfants.