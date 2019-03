Le comité de l'éthique refuse de se pencher sur l'affaire SNC-Lavalin

Le comité parlementaire vers lequel s’étaient tournés les conservateurs pour réentendre l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould au sujet de l'affaire SNC-Lavalin a refusé de se pencher sur la question.

La motion conservatrice demandant au Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de faire la lumière sur le scandale d’ingérence politique allégué a été battue mardi.

Le groupe parlementaire qui se penchait initialement sur le dossier, le Comité permanent de la Justice et des droits de la personne, a mis fin à son examen de l’affaire SNC-Lavalin mardi dernier, suscitant aussitôt l’ire des oppositions.

L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions soutenues et inappropriées du premier ministre Trudeau et son entourage pour intervenir en faveur d’une entente hors cour avec le géant québécois de l’ingénierie.

Le député libéral Nathaniel Erskine-Smith, qui est vice-président du Comité de l'éthique, a fait valoir mardi que la motion conservatrice était «prématurée». Il faudrait selon lui attendre de voir quelles informations Mme Wilson-Raybould fournira dans sa soumission écrite au Comité de la justice, bien que celui-ci ait mis fin à son enquête.

«Il n’y a pas de bonne place pour les libéraux pour que la vérité soit dite puisqu’ils veulent la camoufler, a déploré le député conservateur Pierre Poilièvre. Ils disent "non" au Comité de la Justice, ils disent "non" à une enquête publique. Ils disent "non" au Comité de l’éthique.»