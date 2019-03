L’analyste politique Thomas Mulcair a déversé son fiel, mardi, sur le projet de loi 17 qui avantage à son avis le «mauvais joueur» Uber au détriment des chauffeurs de taxi, qui ont joué selon les règles du jeu depuis le tout début.

«On va prendre des centaines de millions de dollars de l’argent des contribuables, qui auraient pu servir pour nos hôpitaux ou nos écoles, et on va les donner pour acheter des permis qui n’ont plus aucune valeur parce qu’on n’a pas appliqué la loi. C’est un non-sens!», s’est insurgé M. Mulcair.

L’analyste politique s’inquiète de voir une multinationale comme Uber, qui a fait des milliards de dollars en opérant à l’extérieur des cadres réglementaires, parvenir à faire changer les lois pour son bénéfice.

«Une fois qu’ils auront complètement anéanti le système structuré et réglementé pour des taxis qui sont validés et vérifiés, avec des chauffeurs qu’on connaît, une fois que ça, c’est démoli, Uber aura le beau jeu, prévient-il. Bonne chance pour aller chercher des taxes et des impôts d’Uber.»

«Il est grand temps qu’on ait un gouvernement qui se tient debout devant les gens qui ont décidé qu’ils ne respecteront pas la loi sur les taxis comme Uber», conclut-il.

Or, Uber est déjà dans la bergerie et compte bon nombre d’adeptes, notamment grâce à qualité de son service et sa facilité d’utilisation, rappelle Emmanuelle Latraverse.

«Si Uber s’est révélé si populaire, c’est aussi parce que les gens qui l’utilisent l’ont trouvé efficace» à une époque où le service de l’industrie du taxi laissait parfois à désirer, souligne-t-elle.

«Je m’excuse, mais l’industrie du taxi et les autorités réglementaires ont aussi leur responsabilité», tranche-t-elle.

Voyez le débat animé à «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.