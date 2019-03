Mario Dumont estime que les chauffeurs de taxi qui ont fait la grève, hier, pour protester contre la réforme de l’industrie sont pris entre l’arbre et l’écorce.

«Les gens qui utilisent un peu des deux, hier, ils ont utilisé Uber. Ce qui est encore pire pour les chauffeurs de taxi c’est que les gens qui n’utilisaient pas Uber [...], hier, ils ont peut-être installé l’application et c’est un risque important qu’ils ne reviennent plus jamais au taxi», a affirmé l’animateur lors de son commentaire au «Québec matin».

«Les chauffeurs de taxi sont mal pris. [...] Quand ils retardent la circulation, ils écoeurent le public et ils se font des ennemis de plus. Et quand ils font la grève, les gens vont prendre Uber. C’est plate, et je comprends leur frustration, mais pour l’instant il n’y a pas grand-chose qui est de leur bord», a-t-il ajouté.

Même s’il croit que le ministre des Transports François Bonnardel sera «humain» et «sensible», Mario Dumont voit mal comment les chauffeurs de taxi pourront être satisfaits du projet de réforme.

«J’espère qu’il n’y aura pas d’incidents malheureux, parce que j’ai de la misère à voir que ça finisse bien», conclut-il.

