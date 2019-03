Maripier Morin a un talent caché!

Maripier Morin a plus d’une corde à son arc et peut désormais ajouter «fit babe» à sa longue lignée de talents!

En effet, Maripier Morin en a surpris plus d’un ce week-end en participant à une compétition de fitness en bikini, la «Classique Naturelle Mike Clement».

Plusieurs photos de la compétition ont été partagées sur les réseaux sociaux et on peut y voir l’animatrice arborer le numéro 55 et prendre la pose pour dévoiler ses muscles. Maripier Morin est d’ailleurs arrivée deuxième dans la catégorie «Novice», derrière une certaine Érika Tremblay.

Est-ce un début d’une nouvelle passion pour MP? Une chose est certaine, la femme de 32 ans originaire de Rivière-du-Loup a fait sensation sur la scène «fitness» québécoise!