Québec solidaire a sorti l’artillerie lourde, mardi, pour dénoncer le manque d’action pour le climat. Trop gros, trop tôt, rétorquent les analystes de «La Joute».

QS menace le gouvernement Legault d’instaurer un «barrage parlementaire» d’ici le 1er octobre 2020 s’il n’agit pas davantage pour le climat. Cette mesure est beaucoup trop extrême pour Jonathan Trudeau, qui se demande si la deuxième opposition est conseillée par les mêmes gens que l’industrie du taxi.

«De commencer au top de l’échelle, on se demande ce sera quoi la suite [comme moyens de pression], mentionne-t-il. On le sait que Benoit Charrette (le ministre de l’Environnement) travaille sur des éléments, on devrait leur laisser le temps de nous présenter ce qu’ils veulent faire et ensuite on en jugera. D’arriver comme ça avec un ultimatum, je trouve ça un peu précipité.»

Il rappelle au passage que le gouvernement a déposé un budget et non un plan en matière d’environnement.

Reste que si QS voulait mettre à exécution son «barrage parlementaire», il pourrait considérablement ralentir les travaux à l’Assemblée nationale, affirme Stéphane Bédard.

«À travers les commissions parlementaires, il peut bloquer chacun des projets de loi parce qu’ils ont au moins un membre désigné dans chacune des commissions, souligne-t-il. Même au niveau des consultations, ils pourraient faire en sorte que ce soit plus compliqué.»

L’ex-politicien prévient cependant QS que ce genre d’actions s’accomplit habituellement lorsqu’on a plusieurs personnes derrière soi, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement, selon lui.

«C’est une responsabilité que tu as d’être au Parlement et de représenter huit millions de Québécois, rappelle-t-il. [...] Le Parlement, ce n’est pas une cour d’école.»