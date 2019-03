«On n’en veut pas, des dommages collatéraux!» dit un conducteur d’Uber

Derrière les chiffres et les projets de réforme, il y a d’abord et avant tout des humains. Ainsi, un conducteur pour Uber reconnaît que la journée de lundi, marquée par les moyens de pression des chauffeurs de taxi, a été lucrative, mais il n’aime pas pour autant l’étiquette de «gagnant du conflit».

«Je ne suis pas particulièrement victorieux, personnellement. J’entends la détresse de ces familles et de ces gens qui se retrouvent du mauvais côté», a-t-il expliqué, sur le plateau de Mario Dumont.

Mathieu Visser estime que l’industrie du taxi traditionnel est victime de la modernité et des besoins changeants des consommateurs. «Je crois que ça nous met tous un petit peu mal à l’aise de se dire : bon sang, oui, il y a une nécessité de changer, [...] mais ça fait comme si on lançait un missile et, ‘’ah, il y a des dommages collatéraux’’... Mais on n’en veut pas des dommages collatéraux! Je suis aussi de cet avis-là», confie-t-il.

L’ambiance est malgré tout plus apaisée, ces jours-ci, si on la compare avec les premiers temps d’Uber. «On ne se regarde pas avec des grands sourires, [...] mais je pense que tout le monde se rend compte que la manière dont c’était organisé, le taxi traditionnel, ne permettait pas de répondre aux besoins de mobilité que réclamaient les gens».

«Celui qui va sortir gagnant, dans cette histoire-là, c’est le consommateur», conclut M. Visser.

