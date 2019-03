Pas de bulletin pour les maternelles 4 ans

Les élèves qui fréquentent la maternelle 4 ans à temps plein n’ont pas de bulletin.

La situation sera la même pour ceux qui s’y inscriront l’an prochain. Leur enseignant a toutefois l’obligation de communiquer aux parents des informations sur le développement de leur enfant, tout au long de l’année scolaire.

Chaque école détermine de quelle façon se fait cette communication, qui peut prendre la forme d’un porte-folio, par exemple.

Observations

La nature même du programme, « établi en continuité avec le programme éducatif des services de garde », a amené des milieux à favoriser « une communication sous forme de commentaires et d’observations », indique-t-on au ministère de l’Éducation.

Sa porte-parole, Esther Chouinard, précise que tous les élèves du préscolaire font l’objet d’une évaluation des apprentissages, mais c’est plutôt le bulletin unique qui est utilisé en maternelle cinq ans, comme pour l’ensemble des élèves du primaire.

Cette approche est saluée par Yolande Brunelle, qui a mis en place la première maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé à Montréal alors qu’elle était directrice d’école.

« À cet âge-là, l’évaluation formelle n’est pas nécessaire, dans la mesure où on a des éléments d’informations qui sont suffisants pour nous donner un portrait assez clair du développement des compétences de chacun des élèves », affirme-t-elle.

Portrait de l’élève

« Les enfants sont encore petits, ils arrivent à l’école. On y va plus avec le portrait de l’élève, avec des observations sur le développement de l’enfant et comment il évolue », ajoute Mme Brunelle, qui est également chargée de cours à l’UQAM.

Par ailleurs, le programme de la maternelle 4 ans à temps plein comprend 10 rencontres avec les parents, selon des formules qui varient d’une classe à l’autre.

« On voulait officialiser le fait qu’il y ait des échanges entre les parents et les enseignants », explique Mme Brunelle, ex-membre du comité-conseil qui avait été mis en place pour encadrer l’implantation de la maternelle 4 ans à temps plein.

Maternelle 4 ans à temps partiel

Il existe toutefois une « incohérence » dans le réseau scolaire concernant l’évaluation des enfants de 4 ans, puisque ceux inscrits à la maternelle à temps partiel sont évalués avec le bulletin unique, comme celui que l’on retrouve en maternelle cinq ans.

Il est grand temps d’éliminer ce système « à deux vitesses », selon Mme Brunelle.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation, près de 3000 enfants sont inscrits en maternelle 4 ans à temps partiel présentement.