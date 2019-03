Rémunération des stages: les étudiants poursuivent leur grève

Près de 15 000 étudiants ont entamé une deuxième semaine de grève, lundi, pour exiger que tous les stages soient rémunérés.

La Coalition montréalaise pour la rémunération des stages réclame «le plein salaire et des conditions de travail convenables pour l’ensemble des étudiants en situation de stage, à tout ordre d’enseignement».

Tout au long de la semaine, les stagiaires et étudiants en grève visiteront des écoles et autres établissements accueillants des stages. «Nous visitons collectivement les milieux de stages pour briser l’isolement des stagiaires en grève et pour sensibiliser les milieux à la revendication», a indiqué Marie-Aimée Lacombe, stagiaire en enseignement à l’UQAM et militante du Comité féministe en éducation, dans un communiqué.

Une manifestation doit par ailleurs avoir lieu jeudi, le 28 mars, à partir de 16h au Carré Saint-Louis.

La Coalition souhaite un «engagement ferme du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

De nouveaux votes de grève doivent avoir lieu au cours de la semaine.