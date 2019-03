Maintenant libérés après les conclusions favorables du rapport Mueller, les républicains ne manquent pas d’imagination pour se venger des démocrates qui les ont talonnés sur la question de l’enquête russe depuis le début de la présidence Trump.

Mardi, dans «La Joute», le correspondant de TVA Nouvelles à Washington Richard Latendresse a montré plusieurs exemples de représentants républicains qui tirent à boulets rouges sur des membres du parti démocrate, leurs sympathisants et des personnalités publiques, dont plusieurs travaillent dans les médias décriés comme «Fake News» par le président Trump.

Sans doute le plus original est venu d’un représentant de la Caroline du Sud au Congrès américain, Mo Brooks, qui n’a pas hésité à citer un extrait du livre Mein Kampf, du leader nazi Adolf Hitler, pour démonter ses adversaires politiques.

«Je cite un autre socialiste qui a maîtrisé la propagande du mensonge avec un effet maximal et mortel. “Dans le grand mensonge, il y a toujours une certaine force de crédibilité, parce que les masses d’une nation sont toujours plus facilement corrompues dans les couches les plus profondes de leurs émotions que consciemment ou volontairement.” [...] Cette citation a été publiée en 1925 par un membre du parti ouvrier national-socialiste allemand. C’est vrai! Le parti socialiste allemand, aussi appelé les nazis. L’auteur était Adolf Hitler et son livre, Mein Kampf», a-t-il déclaré au Congrès.

La porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a pour sa part publié une «braquette Mueller» – actuellement populaire au moment du March Madness aux États-Unis – des gens qui ont émis des propos ou posé des gestes contre le président Trump. Parmi eux, on trouve des personnalités comme Alec Baldwin, Stephen Colbert, Robert de Niro ou encore Alyssa Milano.

«On a bien pris la peine de relever tous ces commentaires-là et maintenant on les relance au visage», souligne Richard Latendresse.