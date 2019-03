Un retour dans le passé pour la fille de Felipe Alou

Les anciens membres des Expos revivent de beaux souvenirs lorsqu’ils mettent les pieds à Montréal. C’est aussi le cas de leurs familles.

Rencontrée par «Le Journal de Montréal», la fille de Felipe Alou a vécu un retour dans le passé au cours de son séjour de trois jours en sol québécois.

«C’est toujours spécial de revenir ici, a souligné Valérie Alou. Ma mère est née à Montréal et je suis née à Laval. On a encore de la famille au Québec et on aime les visiter quatre ou cinq fois par année.»

Pour elle, une visite au Stade olympique est toujours accompagnée d’une certaine nostalgie.

«Avant le premier match, je suis retournée à l’endroit où était située la garderie des joueurs et des entraîneurs des Expos, a-t-elle raconté. Lorsque j’étais petite, ça paraissait tellement grand, mais ce ne l’était pas.»

«Puis, nous sommes passés devant l’ancien vestiaire des Expos et ça n’a pas changé. Quand je reviens au Stade, ce sont les mêmes odeurs et les mêmes bruits lors de l’exercice au bâton des deux équipes.»

Alou est consciente qu’elle n’a pas eu une jeunesse ordinaire. Le domicile des Expos était sa deuxième maison.

«Je ne comprenais pas à quel point c’était spécial. J’invitais mes amis aux matchs des Expos comme si c’était normal, a ajouté la fille de Felipe. Je me souviens qu’on montait dans le bureau du directeur général Bill Stoneman pour le taquiner.»

Journée bizarre

Lorsqu’un entraîneur est congédié, ce n’est pas seulement sa vie professionnelle qui est chambardée. C’est aussi celle de sa famille. Valérie Alou se souvient de la date du 31 mai 2001 comme si c’était mardi.

«C’était une journée bizarre, a raconté celle qui avait 13 ans à l’époque. Il y avait plusieurs journalistes devant la maison.»

«C’est Javier Vazquez qui avait appris la nouvelle à mon père en lisant la nouvelle quelque part. Puis, on s’est levés, mais mon père dormait toujours. On a eu la confirmation en voyant la une du "Journal de Montréal".»

Ce fut un choc pour les membres de la famille Alou, surtout que Felipe avait reçu des compliments de la part du propriétaire Jeffrey Loria au sujet de son travail.

Il parlait même de son avenir avec l’équipe.

Valérie se souvient très bien de ses émotions du moment.

«J’étais fâchée parce que je ne pouvais plus aller voir des matchs des Expos. J’ai dû attendre que l’on s’installe en Floride pour voir d’autres matchs de l’équipe.»

«Pour ma part, je voyais mes plans de jouer au softball avec mes amis tomber à l’eau. Ce fut une journée très difficile.»

Similitudes avec les Rays

Valérie Alou vit maintenant à Tampa avec son mari Ranger Jackson depuis quelques années. Bien sûr, elle suit avec attention les développements dans le dossier de l’avenir des Rays.

«C’est très similaire avec ce qui est arrivé avec les Expos. On ne sait pas ce qui va arriver avec eux. C’est difficile de perdre une équipe et de la ramener. Je vais voir des matchs des Rays, mais aussi du Lightning au hockey et des Buccaneers au football.»

«On est vraiment une famille qui carbure au sport depuis toujours.»

Valérie Alou se croise les doigts afin que les Expos reviennent à Montréal dans un avenir rapproché.

Elle aurait une bonne raison de revenir dans la Belle Province afin de se créer de nouveaux souvenirs.