Une nouvelle chanson pour Simon Morin

Le premier album de Simon Morin comprendra la pièce «Ailleurs», disponible aujourd’hui pour écoute, mais aussi téléchargement.

Le propos de cette nouvelle chanson résonne fort auprès du candidat de «Star Académie» en 2012, aussi l’un des membres de l’équipe d’Éric Lapointe à «La Voix» en 2015.

«Pour moi, ¨Ailleurs¨ livre un message de reconnaissance envers tous ceux qui nous tendent la main dans les moments difficiles. L’amitié et l’amour de nos proches sont souvent des piliers sur lesquels on peut s’appuyer pour mieux se relever avec espoir», a laissé savoir l’artiste dans un communiqué.

«Ailleurs» est le nouvel extrait de l’album de Simon Morin, qui n’a toujours pas de date de sortie et qui est attendu sur l’étiquette MP3 Disques.

Depuis quelques années, le rockeur fait partie du groupe Les Brothers. Avec Jason Roy Léveillée, Maxime Desbiens-Tremblay, Jonny Arsenault et Dominic Dagenais, il reprend certains des plus grands succès de pop et rock.