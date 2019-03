Le procès d’un médecin de New York accusé d’avoir tué l’enfant à naître de sa maîtresse s’est ouvert mardi. Dr Vignendra Ariyarajah aurait élaboré un plan pour enlever la femme enceinte et mettre un terme à sa grossesse de sept mois et demi.

La couronne avance que Dr Ariyatajah aurait voulu se venger en apprenant que l’enfant n’était pas le sien, mais celui d’un policier. Des accusations d’homicide par négligence, d’homicide et d’agression ont été déposées contre lui.

En décembre 2016, le médecin aurait engagé deux personnes pour garder Mme Paul Marie Raymond, 30 ans, dans un appartement. Alors qu'elle était privée de nourriture, on lui aurait injecté du fentanyl et du PCP pour forcer les contractions. L’enfant serait né après quatre jours de travail, mais se serait éteint quelques heures après être venu au monde.

Pendant ce temps, Dr Vignendra Ariyarajah profitait d’un voyage de ski avec sa femme dans le Montana. Les services d'urgence ont finalement été appelés pour venir en aide à Mme Raymond. La couronne soutient que la victime avait des marques de torture.

Malgré ces accusations déposées contre lui, Dr Ariyarajah a tout de même pu continuer à rencontrer des patients et pratiquer la médecine. Il a été libéré après avoir versé une caution de 750 000 $, mais doit garder un bracelet à la cheville afin de contrôler ses déplacements.

Rencontrés par la chaîne d'information américaine CNN, des passants près de sa clinique ont été choqués d'apprendre qu'il pouvait toujours travailler malgré les accusations qui pèsent contre lui.