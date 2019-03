Au moins 25 ans de taule pour le double meurtre

La poursuite a renoncé mardi à réclamer des peines consécutives contre l’homme qui a assassiné le copropriétaire d’un bar de danseuses nues de Saint-Hyacinthe et sa gérante, ce qui aurait permis de l’expédier en prison pour 50 ans.

Néanmoins, Giuseppe de Leto, 37 ans, restera derrière les barreaux pendant au moins 25 ans avant toute demande de libération conditionnelle, puisqu’il a été déclaré coupable mercredi dernier des meurtres prémédités de Martin Bélair et Nancy Beaulieu.

« La sentence que vous donnerez à l’accusé ne sera jamais assez grande pour ce qui a été fait », avait écrit Véronique Beaulieu, la sœur de Mme Beaulieu, dans une lettre adressée au juge André Vincent dans le cadre des plaidoiries sur la sentence.

« J’ai vu ma mère disparaître dans son chagrin, se renfermer sur elle-même. Elle ne voulait pas parler de sa peine de peur de déranger. Ces événements ont brisé notre famille. Ne pas pouvoir venir en aide à ma mère me brise le cœur », a écrit Mme Beaulieu.

Film d’horreur

Pour sa part, l’ex-conjointe de Martin Bélair, Chantal Levert, a décrit ses quatre dernières années comme un scénario de film d’horreur.

Nancy Beaulieu n’a jamais pu conduire la moto de ses rêves qu’elle s’était achetée deux mois avant qu’elle soit assassinée.

« Pendant quatre ans, je me suis fait un tas de scénarios de film d’horreur. Sans jamais voir la fin. Martin était un homme exceptionnel, toujours souriant et prêt à aider les autres », a-t-elle dit au tribunal.

Les victimes de ce double meurtre travaillaient toutes deux au Cabaret Flamingo, à Saint-Hyacinthe.

Les homicides ont été perpétrés le 6 janvier 2015, mais les corps n’ont été trouvés que trois jours plus tard, ligotés dans des draps dans la boîte du camion de M. Bélair, à Mascouche, dans Lanaudière.

De Leto a dit avoir dépensé jusqu’à 3000 $ par semaine au bar de danseuses nues le Cabaret Flamingo.

Si la Couronne n’a pas réclamé l’application de peines consécutives pour de Leto, c’est que la preuve contre lui était moins forte que celle étalée lors du procès de son complice, Francis Yergeau.

On sait déjà qu’une peine de 50 ans de pénitencier sera requise contre ce dernier, lui aussi trouvé coupable des deux meurtres prémédités, lors de ses représentations sur sentence prévues le mois prochain.

« La preuve qui a été présentée ne démontrait pas nécessairement M. de Leto comme l’auteur réel [du crime]. J’ai considéré la motivation, qui était visiblement l’appât du gain ici et non pas une motivation de discrimination fondée sur le sexe ou sur la religion », a expliqué Me Marie-Claude Morin.