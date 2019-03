Des routes quasi-impraticables à Shawinigan

Certaines rues du secteur Lac à la Tortue, à Shawinigan, ont été durement endommagées par les rudesses du climat des derniers mois, au point où de nombreux automobilistes les évitent.

Mardi, la Ville de Shawinigan a annoncé que près de 1500 nids-de-poule ont été réparés dans ses rues depuis la semaine dernière. La municipalité a même ajouté une cinquième équipe pour les colmater.

Mais ces efforts ne semblent pas suffisants pour régler la situation dans le Secteur Lac à la Tortue, où certaines rues sont presque impraticables.

Dans ce secteur, en plus du dégel printanier, on doit composer avec un chantier de construction de 25 kilomètres où le pavage a été retiré pour passer l'aqueduc et les égouts.

Même l'autobus scolaire a déclaré forfait : depuis lundi, une dizaine d'enfants doivent marcher ou trouver un autre moyen de se rendre à l'école.

«On constatait des retards importants et des autobus ont brisé leurs lames de suspension», explique Renée Jobin, responsable des communications à la commission scolaire de l'Énergie.

Des chauffeurs ont même été blessés au travail.

«J'ai été deux mois sans travailler, j'ai fait une entorse lombaire à cause de la route», soutient Denise Hamelin, qui conduit des autobus depuis 27 ans.

De nombreux automobilistes ont aussi abimé leur voiture, dont Steve Painchaud, le facteur dans le quartier.

«J'ai brisé un amortisseur et un échappement. Avec le dégel, c'est de pire en pire, on roule à 3 ou 4 km/h.»

Lundi, un groupe de citoyens s'est formé pour évaluer la possibilité d'intenter un recours collectif contre les villes de Shawinigan et Hérouxville. Entre temps, les gens doivent prendre leur mal en patience.

La Ville et l'entrepreneur sont bien aux faits de la situation. Ce dernier a d'ailleurs nivelé les rues ce mercredi, mais deux heures plus tard, le travail était déjà à recommencer.