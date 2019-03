Deux noms connus d’Hollywood se lancent dans le cannabis

L’acteur Seth Rogen ainsi que le réalisateur et producteur Evan Goldberg viennent de lancer la marque de cannabis Houseplant, en association avec le producteur canadien Canopy Growth.

Selon un communiqué diffusé mercredi, Houseplant «est le résultat d'années d’expérimentation et de dévouement» de la part des deux hommes, tous deux originaires de Vancouver, en Colombie-Britannique.

«Chaque décision que nous avons prise pour l'entreprise reflète les années d'éducation, d'expérience directe et de respect que nous avons pour le cannabis», a indiqué Seth Rogen, connu notamment pour les films «Party de saucisses», «The Interview» et «Supermalades».

«Nous sommes très fiers d’effectuer le lancement au Canada, chez nous», a dit l’autre cofondateur d’Houseplant, Evan Goldberg.

«Après cinq années de préparation assidue au lancement de cette entreprise, nous sommes ravis de pouvoir partager notre passion du cannabis avec les Canadiens de cette manière», a ajouté M. Goldberg.

Houseplant, qui est basée à Toronto, proposera trois variétés de cannabis aux consommateurs au cours des prochains mois, soit le Houseplant Sativa – disponible dès le mois prochain en Colombie-Britannique –, le Houseplant Hybride et le Houseplant Indica. Ces deux derniers suivront sur le marché au courant de l’année, et ce, d’un océan à l’autre.

«Cela fait un moment que nous connaissons l'équipe de Houseplant et nous continuons d'être impressionnés par leur compréhension du consommateur de cannabis, leur souci du détail et leur vision», a dit Mark Zekulin, président et codirecteur général de Canopy Growth.