Du sport en continu grâce à TVA Sports direct

TVA Sports a lancé mercredi TVA Sports direct, sa nouvelle plateforme de diffusion en continu, accessible sur tous les écrans (télés, téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs) par le biais d’une connexion internet.

TVA Sports direct permettra au public d’être témoin des performances de ses équipes, joueurs et animateurs préférés de la façon souhaitée avec la diffusion en continu et au moment voulu pour certaines émissions sur demande. Les gens pourront suivre les séries de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’Impact de Montréal, «Dave Morissette en direct», «JiC» et bien d’autres en exclusivité à la chaîne TVA Sports en haute définition, et ce, jusqu’à deux appareils simultanément.

Ils auront la possibilité de le faire par le biais de leur téléphone intelligent et tablette en téléchargeant l’application TVA Sports sur les plateformes iOS ou Android; de la télévision avec AirPlay, Apple TV et Amazon Fire TV; ou d’un ordinateur en allant au www.tvasports.ca.

«Alors que la frénésie des séries de la Coupe Stanley de la LNH est à nos portes, TVA Sports propose, avec TVA Sports direct, une nouvelle plateforme permettant de profiter de la riche programmation diversifiée de la chaîne offerte par ce service. Ainsi, TVA Sports direct permet aux amateurs de sports de suivre, en français et quand ils le veulent, les exploits des athlètes et équipes qui les passionnent», a déclaré le vice-président de TVA Sports, Serge Fortin, par communiqué.

Disponible juste à temps pour le début des séries éliminatoires de la LNH, TVA Sports direct est accessible pour 14,99 $ pour le premier mois en utilisant un code promotionnel, SERIES2019, d’ici le 30 avril. Par la suite, le prix sera de 19,99 $ par mois ou de 199,99 $ par année.

Pour plus d’information : www.tvasportsdirect.ca.