Enquête réclamée sur des fuites d'information

Les conservateurs demandent une enquête sur les fuites d’information autour d’une nomination à la Cour suprême du Canada, estimant qu’il s’agit d’une tentative de détourner l’attention du cœur de l’affaire SNC-Lavalin.

«Une simple lecture des faits laisse fortement croire que des acteurs politiques ont révélé le contenu des discussions sur une nomination au plus haut organe judiciaire du Canada», écrit la députée conservatrice Lisa Raitt dans une lettre datée de mardi demandant au commissaire à la magistrature fédérale, Marc Giroux, d’enquêter sur la question.

Le réseau CTV a rapporté lundi sur la foi de sources anonymes que la relation entre le premier ministre et l’ex-ministre Jody Wilson-Raybould a commencé à se détériorer aussitôt qu’en 2017, autour d’un désaccord sur une nomination au plus haut tribunal du pays. Mme Raitt attribue cette fuite au bureau du premier ministre.

«Si cela est vrai, c’est un cas flagrant d’ingérence politique qui mine gravement l’indépendance du système de justice», ajoute-t-elle dans sa missive relayée aux médias mercredi.

La demande de Mme Raitt intervient alors que «Le Globe and Mail» rapporte de nouvelles informations sur ce point de discorde allégué en citant une source anonyme.

Mme Wilson-Raybould a précisé n’être la source d’aucun des renseignements qui ont circulé sur une nomination à la Cour suprême ni avoir autorisé quiconque à le faire en son nom, dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

«Ceci doit cesser et, étant donné le sérieux de cet enjeu, j’ai l’impression qu’une forme d’enquête sur la source de cette information devrait être considérée», écrit-elle en anglais.

Des députés de toute allégeance politique avaient dénoncé, mardi, la fuite d’information. L’Association du barreau du Manitoba s’est dite hautement préoccupée.

Mme Wilson-Raybould aurait recommandé de nommer Glenn Joyal, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, pour pourvoir le poste laissé vacant par l’ex-juge en chef de la Cour suprême Beverley McLachlin.

M. Trudeau se serait toutefois inquiété de son interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés quant aux droits des membres de la communauté LGBTQ et au droit à l’avortement. C’est finalement Sheilah Martin, de l’Alberta, qui a comblé le poste de juge et Richard Wagner celui de juge en chef.

Le «Globe and Mail» a toutefois rapporté, mercredi matin, que Mme Wilson Rabould s’inquiétait de l’arrivée de Richard Wagner à la tête du plus haut tribunal, jugeant ses positions conservatrices sur certains enjeux. L’ex-ministre aurait aussi souhaité nommer un premier juge autochtone à la tête d’une cour supérieure au pays, dans l’optique où Glenn Joyal entrerait à la Cour suprême.