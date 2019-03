La Commission scolaire Marie-Victorin a créé la controverse en prenant la décision de décaler, pour une fête religieuse, le calendrier des examens du ministère sans qu’aucun parent en ait formulé la demande.

À LIRE ÉGALEMENT

Un important examen de 4e année décalé pour une fête religieuse

Un dossier «réglé», dit le ministre Roberge

Pour l’analyste politique Régine Laurent, cette décision est «incompréhensible», d’autant plus qu’elle dépasse le principe d’accommodements raisonnables.

«C’est comme si on disait "j’ai peur d’avoir d’avoir peur", déplore-t-elle. La Commission scolaire interprète l’accommodement en déplaçant des centaines d’enfants sans que personne n’ait rien demandé et on dit qu’on fait de la prévention en ce sens. Il me semble que ça ne va même pas avec l’idée d’accommodements.»

Une opinion corroborée par son collègue et avocat Stéphane Bédard, qui souligne que la jurisprudence en matière d’accommodements raisonnables se fait sur une base individuelle.

«Ça s’adresse à une personne. C’est pour l’accommoder elle, pas pour faire en sorte que tout le groupe va être différent. C’est plutôt pour s’assurer que la différence de l’individu soit reconnue et que les principes soient applicables», explique-t-il.