«Gaspillage»: l’IEDM dénonce encore les subventions à la voiture électrique

Les subventions destinées à stimuler l’achat de véhicules électriques n’ont que très peu d’impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) en plus d’être très coûteuses, déplore une nouvelle fois l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Depuis 2012, explique l’IEDM, le programme «Roulez vert» a dépensé plus de 220 millions $ pour financer l’achat de véhicules électriques au Québec. Ces dépenses vont se poursuivre puisque le programme a été prolongé pour deux ans par le gouvernement Legault.

Selon l’IEDM, même si la province atteint son objectif d’avoir un million de véhicules électriques sur ses routes en 2030, les émissions de GES ne seraient réduites que de 3,6% par rapport au niveau actuel.

Pour Germain Belzile, chercheur associé senior à l’IEDM, c’est tout simplement «du pur gaspillage».

«C’est sans compter les 300 millions $ en subventions à l’achat que le fédéral vient d’annoncer, plus les centaines de millions que Québec et Ottawa vont dépenser pour développer le réseau de stations de recharge, a-t-il précisé. Tout ça pour un résultat minime en termes de réduction d’émissions.»

L’Institut soutient que le coup de pouce de Québec de 8600$ revient à un peu moins de 300$ par tonne de GES non émise pour les contribuables. Si on ajoute la nouvelle subvention de 5000$ annoncée par le gouvernement Trudeau, «le coût par tonne de GES non émise passe à plus de 450$, soit 23 fois le prix à la bourse du carbone ou celui de la taxe fédérale».

Parlant d’une «simple question de bon sens», l’IEDM, qui fait valoir son point depuis au moins cinq ans, milite pour la disparition «sans délai» de ces programmes de subventions.

«Nos gouvernements devraient faire disparaître sans délai les programmes de subventions puisque le Québec et le Canada ont déjà établi un prix sur le carbone», a précisé M. Belzile.

L’organisme déplore aussi qu’une partie des subventions s’en aille aux constructeurs automobiles sous la forme de prix plus élevés.