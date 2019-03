Ils ont eu le meilleur sur l'alcool et la drogue

Quand l'alcool et la drogue frappent, elles ne font point de distinction entre les gens. Peu importe le sexe, les origines et le métier; tous peuvent y passer.

Les vedettes ne sont donc pas à l'abri des dépendances.

En voici huit qui, malgré des moments pénibles, ont eu le dessus sur des substances toxiques.

Sylvain Marcel

En 2010, la vie de Sylvain Marcel a commencé à s'améliorer.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Dépendant à l'alcool et à la drogue (cannabis, crack, cocaïne) depuis 30 ans, le populaire comédien a admis avoir un sérieux problème de consommation. Après avoir accepté d'être aidé, il a dit oui à une cure fermée de 28 jours qui lui a sauvé la vie. Sobre depuis ce temps, il a associé son visage et son nom au centre de traitement des dépendances Le Rucher et lancé le livre «Aidez-moi! Les deux mots les plus importants de ma vie» qui revient sur le gouffre dans lequel il a été plongé, mais qui parle aussi d'espoir.

Étienne Boulay

L'ancien joueur de football des Alouettes de Montréal Étienne Boulay a dû se battre à l'extérieur du terrain. Ses adversaires? Les médicaments antidouleur, l'alcool et la drogue.

Martin Chevalier / JdeM

Grand consommateur de cocaïne, il a bien tenté de prendre les choses en main avec deux cures de désintoxication, mais les rechutes ont été inévitables. C'est une tentative de suicide ratée qui lui a ouvert les yeux. Il y a un peu plus de deux ans, celui qui est devenu animateur, conférencier et qui a décidé de raconter toute son histoire dans «Étienne Boulay: le parcours d'un battant», a touché pour la dernière fois à la «coke».

Maxim Martin

Maxim Martin a vécu sa jeunesse et les débuts de son parcours en humour la pédale au plancher. Pendant de nombreuses années, il a été hanté par les démons de la toxicomanie. Avouant sincèrement avoir perdu 10 ans de sa vie, l'humoriste a longtemps bu de l'alcool et consommé de la cocaïne. C'est ce qu'il raconte dans son livre «Excessif», revenant sur une période sombre de sa vie.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Quand il a eu besoin de modifier la trajectoire de son existence, il s'est tourné vers le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, dont il est aujourd'hui porte-parole pour sa fondation.

Amélie B. Simard

L'année 2019 est inscrite sous le signe du positivisme pour la comédienne Amélie B. Simard, fille de parents alcooliques. La future maman d'un garçon prénommé Noah-James a souligné ses cinq ans de sobriété en janvier. Mais pour en arriver là, il lui a fallu s'accrocher. À 25 ans, elle a bien essayé de faire une croix sur l'alcool, mais la thérapie n'a pas eu les effets escomptés.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Quatre ans plus tard, par contre, ce fut la bonne. Plus une once d'alcool, plus un grain de cocaïne. Heureusement, car comme elle l'a déjà écrit sur Instagram, elle avait envie de continuer à vivre.

Renée Martel

Renée Martel a une carrière couronnée de succès, mais elle a dû surmonter de nombreuses épreuves. Outre le cancer et le viol, elle a mené un combat de tous les instants contre l'alcoolisme et, à une certaine époque, la toxicomanie. Alors qu'elle se dirigeait vers 20 ans d'abstinence, il lui a fallu négocier coup sur coup avec la maladie et le décès de son père, ce qui l'a replongée dans la boisson.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Bien qu'elle a déjà avoué avoir vécu une véritable descente aux enfers, elle ne s'est jamais tue et n'a jamais cessé de chanter. À preuve, en novembre dernier, elle a lancé un autre album, «Arrière-saison», à 71 ans.

France Castel

Une partie du passé de France Castel est digne d'un film. Grande consommatrice de cocaïne il y a de nombreuses années - elle a même eu pour surnom «La balayeuse» -, la comédienne, chanteuse et animatrice a même privé des gangs de rue de transactions, car elle revendait de la drogue sans être affiliée à un clan. À une certaine époque, elle a songé plus d'une fois au suicide. Mais l'âge ne l'a pas privée de son énergie.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ayant franchi la barre des 70 ans, elle a décidé de raconter sa vie sans omettre des détails et sans chercher à embellir les événements dans sa deuxième biographie, «France Castel: ici et maintenant», publiée en 2016.

Éliane Gagnon

Parce qu'elle a commencé adolescente à consommer de la drogue et à boire de l'alcool, Éliane Gagnon a passé plus de la moitié de sa vie aux prises avec une forte dépendance. À tester toutes sortes de drogues, elle est devenue polytoxicomane, un terme qu'elle a déjà employé en entrevue. Pour elle, la fuite représentait un moyen de tenter d'atteindre le bonheur.

Courtoisie

Les choses ont toutefois grandement évolué après une thérapie si bien que depuis trois ans, la maman d'un petit garçon est sobre. Elle a cru bon de partager son expérience de dépendance lors de conférences et dans un livre intitulé «Carnets de fuite».

Dan Bigras

Dan Bigras a eu une enfance difficile. C'est ce qu'il raconte en partie dans «Le temps des seigneurs», sa biographie parue à l'automne 2017. À 16 ans seulement, il a commencé à vivre dans la rue. Dès son entrée dans les bars, les choses ont emprunté un dangereux chemin pour sa santé. Malgré de fortes dépendances, le chanteur a trouvé le moyen de s'extirper d'un monde qui le brûlait à petit feu.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Dan Bigras avait 37 ans quand il en a eu assez de sa vie rock'n'roll. En 1995, il a décidé de cesser de consommer de la cocaïne, de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes. Appuyé par de solides amis, il a réussi sa désintoxication. Sa sobriété se compte maintenant en terme de décennies.