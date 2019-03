La conseillère municipale Lynne Shand expulsée de son parti

Le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, a montré la porte du parti à la conseillère municipale Lynne Shand dans la foulée des propos controversés tenus par l’élue sur sa page Facebook au cours du week-end.

Mme Shand, dont les propos au sujet d'une ophtalmologiste portant le hijab ont été qualifiés de «xénophobes» par plusieurs citoyens et politiciens, siégera désormais comme indépendante.

C'est au terme d'une rencontre à huis clos, tenue mercredi matin, que le parti a pris la décision d'expulser Mme Shand de la formation politique.

Dans un message publié ce week-end, la conseillère disait craindre «l'islamisation du pays» après s'être plainte d’avoir été traitée, lors d’une consultation d’urgence avec une spécialiste en ophtalmologie, par une personne qui portait le hijab.

«Hier j’ai dû subir un examen ophtalmologique d’urgence. Qui était l’ophtalmologue? Une femme voilée... Grrr... si ce n’était pas de l’urgence, j’aurais refusé de me faire traiter par elle... je rage, car c’est vraiment de l’islamisation de notre pays», pouvait-on lire sur sa page Facebook.

Le maire de l'arrondissement d'Anjou Luis Miranda s'était dissocié des propos de sa conseillère, mais n'avait pas immédiatement pris la décision de l'expulser.

Une plainte déposée

Même si Mme Shand s’est excusée auprès des femmes musulmanes pour ses propos plus tôt cette semaine, la présidente du conseil de ville de Montréal, Cathy Wong, a décidé de porter plainte contre la conseillère à la Commission municipale, mercredi.

«Aujourd’hui, j’ai décidé de déposer une plainte officielle à la Commission municipale, en tant que présidente du conseil municipal et conseillère de ville, mais avant tout, comme citoyenne montréalaise car ses propos sont inexcusables. Son statut Facebook est d’autant plus choquant qu’il a été publié à une dizaine de jours des attentats à Christchurch et un mois après avoir souligné à l'hôtel de ville de Montréal le tragique attentat à Québec contre des mosquées», écrit Mme Wong dans un message sur Facebook.