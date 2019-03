Le clergé veut faire la lumière sur les agressions sexuelles sur des mineurs

Les diocèses de Joliette, Montréal, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Jérôme et Valleyfield ont mandaté la juge à la retraite Anne-Marie Trahan pour mener un audit de leurs archives afin de déterminer le nombre et la nature d'allégations d'abus sexuel commis sur des mineurs par des prêtres et autres religieux, de 1950 à nos jours.

«Nous voulons tous donner la priorité à la transparence et aller au fond des choses dans la recherche de la vérité», a déclaré Christian Lepine, archevêque de Montréal, dans un communiqué publié mercredi matin.

Soucieux de «faire la lumière sur les agissements du passé», Mgr Christian Lépine, après concertation avec les diocèses de sa province, a contacté l’ex-juge Anne-Marie Trahan pour qu’elle dirige cette grande opération.

Mme Trahan commencera à auditer les cinq diocèses dès septembre 2019. Selon l’archevêché, aucune limite de temps n’a été fixée, toutefois l’audit devrait durer de 18 à 24 mois.

«Elle se verra fournir tous les moyens nécessaires afin de procéder à une enquête approfondie, notamment si elle désire s'adjoindre des spécialistes de son choix», peut-on également lire.

Le rapport, qui sera rendu public, rassemblera des statistiques sur les allégations d'abus sexuel de mineurs de l'ensemble du personnel administratif et laïc des cinq diocèses, dans le respect des règles entourant la protection des renseignements personnels et de la vie privée.