Un discours au sujet de l’environnement de la nouvelle étoile des démocrates, Alexandria Ocasio-Cortez, fait le tour du web, mercredi, notamment en raison de la vigueur avec laquelle la politicienne défend sa cause.

Le plaidoyer enflammé de l’élue de 29 ans en faveur du «New Green Deal» pour l’environnement et l’injustice sociale, tourné au ridicule par les républicains.

«Les gens meurent. Ils meurent! La réponse de l’autre côté de la Chambre, c’est de déposer un amendement cinq minutes avant une audience. C’est sérieux! Ce ne devrait pas être une question partisane. Ça touche nos électeurs et nos vies. L’Iowa et le Nebraska, une grande partie du Midwest est en train d’être noyée en ce moment. Des fermes, des villes qui ne s’en remettront jamais. Les gens sont plus préoccupés à aider les compagnies de pétrole qu’à aider leur propre famille? Je ne crois pas. Je ne crois pas!», s’est emportée Ocasio-Cortez avec une gestuelle accusatrice envers ses adversaires.

Ce nouveau coup de gueule d’Ocasio-Cortez, devenue une véritable coqueluche chez une large frange de l’électorat démocrate, est bien représentatif du vent de renouveau qui souffle sur le parti, selon le correspondant de TVA Nouvelles à Washington Richard Latendresse.

«Il y a chez cette jeune élue démocrate et ce jeune candidat à l’élection présidentielle de 2020 [Beto O’Rourke] une correspondance gestuelle, physique, une énergie. [...] On sent que Beto O’Rourke et Alexandria Ocasio-Cortez veulent brasser les choses.»

Une énergie contagieuse qui contraste avec le discours d’un autre candidat démocrate potentiel à l’élection présidentielle de 2020, Joe Biden.

