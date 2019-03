Le PQ soupçonne Geneviève Guilbault de vouloir imposer son choix aux élus

Le Parti québécois soupçonne le gouvernement Legault de vouloir imposer aux députés de l’Assemblée nationale le prochain commissaire de l’UPAC.

Dans son projet de loi sur la nomination des patrons de l’UPAC, de la Sûreté du Québec et du Directeur des poursuites criminelles et pénales, la ministre de la Sécurité publique retire l'exigence pour le gouvernement de fournir trois candidatures qualifiées au comité de sélection, qui devra ensuite recueillir l'appui du deux tiers des élus.

«Est-ce que la ministre a déjà fait son choix d’une seule candidature et c’est celle-là qu’elle veut voir choisie par les parlementaires? La question se pose!» a lancé aujourd'hui le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé.

La ministre Guilbault soutient que c’est plutôt parce qu’il n’y a pas toujours trois «bons candidats» pour ce poste névralgique que son gouvernement souhaite modifier la loi sur le processus de nomination du patron de l’escouade chargée de lutter contre la corruption.

«Notre intention est de faire en sorte qu’il n’y ait pas de nombre précis obligé, qu’il n’y ait pas de maximum ou de minimum de candidats obligatoires pour pouvoir procéder. C’est une conclusion à laquelle on en est venus à partir de la réalité. [...] Les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique ont eu, eux, à vivre ce processus, la gestion du processus de recrutement et de nomination d’un Commissaire de l’UPAC, de commissaires associés, aussi, et la réalité, c’est qu’il n’y a pas forcément toujours trois bons candidats pour ce poste-là. Il peut y en avoir deux, il peut y en avoir quatre, il peut y en avoir cinq. Ce qu’on souhaite, c’est qu’il y en ait le plus possible», a-t-elle plaidé.

Sur la possibilité qu’il n’y ait qu’un seul prétendant proposé aux partis d’opposition, Geneviève Guilbault rétorque que son gouvernement peut toujours faire des appels de candidature s’il juge qu’il n’y a pas suffisamment de candidats qualifiés pour le poste.