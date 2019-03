L’industrie du taxi étudie ses options

Même s’ils sont retournés au travail mercredi, les chauffeurs de taxi promettent qu’ils n’ont pas fini d’en découdre avec le gouvernement tandis que l’industrie en est à établir sa stratégie pour les prochains jours.

Après quarante-huit heures d’intenses manifestations, les milliers de chauffeurs, partout au Québec, ont été invités à reprendre leurs activités normales, mercredi matin.

Pendant ce temps, un comité de décision provincial s’est réuni pour élaborer les moyens de pression à mettre en œuvre prochainement. Pour le moment, les dirigeants de l’industrie cachent leur jeu et rien n’a filtré sur leurs intentions.

«Ce n’est pas fini»

Même les chauffeurs de taxi sur le terrain disent ignorer quelle sera la suite des choses. Quoi qu’il en soit, «ce n’est pas fini, ça ne finira pas comme ça», assure Alpha Baldé, chauffeur à Québec.

Le père de quatre enfants tente toujours de rembourser un permis de taxi acquis il y a cinq ans pour 200 000 $. Il signale que la banque prélevait encore mercredi un montant pour le remboursement de son prêt, alors que la valeur de son permis est maintenant «nulle».

«On n’est pas bien, on ne dort pas. Je ne sais pas si les gens se mettent dans la peau des chauffeurs de taxi. On est venu dans un contexte légal. C’est le gouvernement du Québec qui a instauré ce système de permis», dénonce l’homme de Québec.

«On nous écrase pour une compagnie étrangère qui a fait pendant des années du taxi sans respecter les lois», fulmine aussi Osvaldo Vicentelo, chauffeur de taxi depuis 24 ans.

Tous les deux lèveront donc la main si leurs leaders lancent un nouvel appel à la mobilisation. «On n’improvise pas. On est des citoyens éduqués qui respectent la loi. On va faire les choses comme il se doit, mais on ne va pas s’arrêter là», prévient M. Baldé.

Encore la grève?

Selon Hamid Nadji, président du Regroupement des propriétaires de taxi de la capitale, une majorité de chauffeurs souhaitent reprendre la grève, bien que chaque journée de débrayage affecte directement leur porte-feuille, eux qui ne disposent d’aucun fonds de grève.

«Les gens ne voient pas un autre moyen. Le gouvernement est têtu. On ne va pas accepter d’être décimés économiquement comme ça. On va se défendre, on ne l’a pas souhaité, mais on n’a pas le choix», affirme-t-il.

«La grève, c’est le seul moyen pour aboutir et faire réfléchir le gouvernement», croit-il.

D’après lui, il en faudra beaucoup pour démobiliser ses semblables. «La majorité des gens qui travaillent dans le monde du taxi sont venus de loin, ils ont traversé des océans et des continents pour arriver ici. Le désespoir ne peut pas les regagner facilement», lance-t-il.

L’impasse est toujours entière, alors que ni l’industrie ni le gouvernement n’ont semblé faire évoluer sa position depuis le début du conflit.

Les chauffeurs de taxi revendiquent toujours le retrait pur et simple du projet de loi 17, qui prévoit une forte dérèglementation de leur travail.

Le porte-parole de l’industrie du taxi, Abdallah Homsy, n’était pas disponible pour répondre aux questions du Journal mercredi matin.