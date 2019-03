Mario Dumont met en garde les chauffeurs de taxi en colère qui pourraient en venir à poser des gestes de violence en raison de leur exaspération face au projet de loi du gouvernement de réformer l’industrie.

«À cette étape-ci, ce qu’on souhaite empêcher, ce sont les débordements. Que certains chauffeurs de taxi fassent des folies et aillent du côté de la violence parce qu’ils sont vraiment choqués. [...] Les chauffeurs de taxi nous disent depuis des années qu’un des risques avec Uber c’est que n’importe qui peut devenir conducteur, peut avoir un dossier criminel... À cause de ça, les gouvernements ont beaucoup resserré la loi pour dire que si vous avez un dossier criminel, vous ne pouvez plus conduire un taxi. J’espère que les chauffeurs de taxi l’ont en tête. S’il y en a qui posent des gestes de violence, qui sont arrêtés par la police, ils viennent de s’exclure de leur propre métier», a expliqué l’animateur lors de son commentaire dans «Le Québec matin».

Le commentateur estime que les chauffeurs de taxi n’ont aucune chance de voir leur principale revendication se réaliser.

«La première demande des chauffeurs de taxi, le retrait du projet de loi, ils s’illusionnent, ça n’arrivera jamais. Le gouvernement est engagé dans une réforme et je ne pense pas qu’il va arrêter en chemin», conclut-il.

Ne manquez pas Mario Dumont de 10h à 12h sur les ondes de LCN.