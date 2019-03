Prêtres pédophiles: le diocèse de Québec fera le même examen que l’Archevêché de Montréal

Le diocèse de Québec effectuera le même examen que l’Archevêché de Montréal sur plusieurs milliers de dossiers de prêtres, afin de déterminer le nombre et la nature d’allégations d’abus sexuels commis sur des mineurs, de 1950 à nos jours.

«Nous envisageons également un audit dont les modalités restent encore à préciser», a indiqué l’Église catholique de Québec sur sa page Facebook, mercredi avant-midi. Le porte-parole du Diocèse de Québec, Jasmin Lemieux-Lefevbre, n’a toutefois pas été en mesure de dire à quel moment les détails de l’audit seront rendus publics. Il n’a souhaité donner plus de détails sur cette nouvelle mesure.

Affirmant être au courant de ce vaste examen commandé par le diocèse de Montréal et qui sera réalisé par un comité indépendant, le Diocèse de Québec n’a pas non plus été en mesure de dire pourquoi il a tardé a annoncé ce même examen.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, est présentement à Ottawa dans le cadre d’une rencontre de l’exécutif de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Mercredi avant-midi, il n’était pas possible de s’entretenir avec lui.

Dans la région de Montréal, les diocèses de Joliette, Montréal, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Jérôme et Valleyfield ont mandaté la juge à la retraite Anne-Marie Trahan pour mener un audit de leurs archives, dans le but de «faire la lumière sur les agissements du passé».

Mme Trahan commencera à auditer les cinq diocèses dès septembre 2019. Selon l’archevêché, aucune limite de temps n’a été fixée, mais l’audit devrait durer de 18 à 24 mois.

Le rapport sera ensuite rendu public.