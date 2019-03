Projet de loi sur la laïcité: «C’est bien mal parti!»

«Est-ce qu’il y a quelqu’un qui conseille M. Legault sur le dossier de la laïcité? Si personne ne le conseille, je vais le faire à matin. Je vais le faire gratos», a lancé d’entrée de jeu Richard Martineau, mercredi, au Québec Matin.

Jeudi, le gouvernement de la CAQ doit déposer son controversé projet de loi sur la laïcité. «Quand on parle de protéger les valeurs, protéger notre langue, protéger ce qu’on a de différent au Québec, il faut être prêt à l’utiliser», avait déclaré le premier ministre du Québec, mardi, lorsque questionné sur son intention d’utiliser une clause exceptionnelle pour interdire les signes religieux chez les employés de l’État en position d’autorité.

LIRE AUSSI: La clause dérogatoire nécessaire pour «protéger nos valeurs», dit Legault

Richard Martineau accroche sur le fait que François Legault a déclaré déposer ce projet de loi sur la laïcité «pour protéger l’identité québécoise».

«Ben non! Ben non, ben non, ben non, ben non!» a-t-il réagi en se prenant la tête entre les mains.

«Il ne faut pas aller là! Il ne faut pas aller sur ce terrain-là! Il faut fuir le terrain de l’identité comme la peste!», a poursuivi Richard Martineau.

Le chroniqueur estime que c’est exactement ce que les adversaires de la CAQ veulent: les entraîner sur le terrain de l’identité, «trop explosif».

«J’espère qu’il va corriger le tir parce que c’est bien mal parti!», a-t-il conclu.

Voyez l'intervention de Richard Martineau ci-haut.