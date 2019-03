Record de vitesse pour le Global 7500 de Bombardier

Le biréacteur d'affaires Global 7500 de Bombardier s'est approché de la vitesse du son en battant un record de vitesse sur la liaison Los Angeles–New Jersey pour un appareil de sa catégorie, a annoncé l'avionneur montréalais mercredi.

Dimanche dernier, un Global 7500, un jet d'affaires de luxe dont la gamme a été mise en service à la fin 2018 par Bombardier, a décollé de l'aéroport Van Nuys, à Los Angeles, à 7 h 01, heure locale, pour atterrir à peine trois heures et cinquante-quatre minutes plus tard à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, à quelques kilomètres de New York.

«Au cours du vol, l’avion a atteint une vitesse maximale de Mach 0,925 et soutenu cette vitesse durant plus de deux heures, faisant preuve de capacités de vitesse exceptionnelles, tout en assurant un vol en douceur», a assuré Bombardier dans un communiqué. Ce faisant, l'appareil s'est approché de la vitesse du son, établie à Mach 1.

La vitesse de croisière «normale» de l'avion est pourtant établie à Mach 0,85, tandis que sa vitesse de croisière «maximale» est de Mach 0,9.

Le record établi par le Global 7500 doit encore être certifié par la National Aeronautic Association des États-Unis.

Le nouvel appareil de Bombardier avait auparavant battu un record d'autonomie en parcourant 8152 milles marins (15 097,5 km), soit légèrement plus que la distance séparant Montréal et Singapour à vol d'oiseau (14 819 km).

«L’avion Global 7500 est tout simplement le meilleur avion d’affaires sur le marché aujourd’hui. Ce dernier record de vitesse démontre encore une fois que le biréacteur Global 7500 est le chef de file incontesté de l’aviation d’affaires», s'est enthousiasmé le président de Bombardier Avions d’affaires, David Coleal, par communiqué.

Pouvant transporter jusqu'à 19 passagers, selon la configuration retenue par l'acheteur, le Global 7500 est annoncée à environ 100 millions $ CAN. Bombardier compte sur ce nouvel appareil haut de gamme pour relancer son secteur aviation.

En décembre dernier, l'entreprise avait fait savoir que son carnet de commandes est rempli jusqu'en 2022.