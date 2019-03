Un couple d'ex-otages en Afghanistan se déchire devant la justice

Un couple qui s'est séparé après avoir été otage des talibans en Afghanistan pendant cinq ans s'est affronté mercredi devant un tribunal canadien lors du procès du mari pour agressions sexuelles sur son épouse.

L'Américaine Caitlan Coleman, 33 ans, a raconté sa relation «en montagnes russes» avec le Canadien Joshua Boyle, qui s'est soldée selon elle par des agressions sexuelles et des violences.

Joshua Boyle, 35 ans, a été arrêté deux mois à peine après le retour du couple au Canada. Il a été inculpé pour agressions sexuelles et menaces de mort et pour avoir induit la police en erreur.

Mariés en 2011, ils avaient été kidnappés par les talibans lors d'un voyage, sac au dos, en Afghanistan en 2012 -- elle était enceinte -- puis remis au réseau allié Haqqani au Pakistan.

Ils ont été libérés en octobre 2017, avec leurs trois enfants, tous nés en captivité et maintenant âgés entre 19 mois et six ans. Un quatrième enfant est né après leur libération.

Mme Coleman a témoigné par vidéo au Palais de justice d'Ottawa, tandis que l'accusé était assis dans la salle d'audience, ses parents à ses côtés.

Elle a raconté comment sa relation avec son futur époux, rencontré alors qu'elle avait 16 ans sur un forum dédié à «Star Wars», avait souvent été conflictuelle au fil des ans et qu'il la rabaissait souvent, la traitant de «salope».

Après une rupture de leur relation, il avait épousé la soeur de l'ancien détenu canadien de Guantanamo Omar Khadr, mariage qui s'est terminé par un divorce en 2010.

L'année suivante, il se mariait avec Caitlan Coleman.

Cette dernière a raconté qu'il était rapidement devenu contrôlant et qu'il la pressait de l'accompagner en Afghanistan.

Elle a fini par accepter de partir pour l'Asie centrale, mais avec la «ferme compréhension» qu'ils ne se rendraient pas en Afghanistan.

Ce n'est qu'une fois arrivés au Kirghizstan voisin qu'il lui a dévoilé son véritable plan en lui disant qu'elle «n'avait pas le choix» de le suivre.

«J'avais vraiment peur. Je pensais que c'était une très mauvaise idée», a-t-elle déclaré.

Une semaine plus tard, ils étaient enlevés.

Elle a soutenu que pendant leurs cinq ans de captivité, Joshua Boyle a été violent envers elle, qu'il la mordait, l'étouffait, la giflait, tout en menaçant de la tuer devant ses enfants.

À partir de leur libération, en octobre 2017, la violence a cessé, a-t-elle dit. «Il me traitait mieux».

Après un court séjour chez les parents de M. Boyle,le couple a emménagé à Ottawa, et les mauvais traitements ont recommencé quelques semaines plus tard, a-t-elle déclaré.

Le jury a entendu l'enregistrement d'un appel d'urgence de l'accusé à la police le jour où il a quitté leur appartement à Ottawa. Il affirme alors que son épouse est mentalement instable, souffre de troubles post-traumatiques et risque de se mutiler.

Cet appel a mené à une enquête de la police qui a abouti à l'inculpation du Canadien.

Le témoignage de Caitlan Coleman se poursuivra jusqu'à lundi. Le procès doit durer deux mois.