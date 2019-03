«C’est un voyage en dents de scie depuis le début!»

Des milliers de passagers devaient gérer l’incertitude, jeudi, après avoir appris que le transporteur à bas coûts WOW Air cessait ses activités.

Notre journaliste Kariane Bourassa fait partie des voyageurs touchés par la mauvaise nouvelle, elle qui se retrouve coincée en Islande. Elle devait revenir samedi qui vient, mais n’a maintenant aucune idée de la façon dont elle pourra finalement rentrer au Québec.

«C’est depuis le début que ce voyage-là est en dents de scie. On devait partir dimanche dernier [de Montréal] et on nous a avisés par message texte que l’avion ne partait pas en raison d’un bris mécanique», a-t-elle raconté en entrevue au Québec Matin.

«On nous a dit: allez dormir à l’hôtel, on va vous envoyer un message texte pour vous dire quand est le prochain vol», a-t-elle poursuivi.

Elle a finalement pu partir 16 heures en retard, soit le lendemain. Dans des conditions pour le moins rudimentaires.

«L’avion qu’ils ont fait venir, c’est un avion avec rien à l’intérieur, donc pas d’eau... Il y a des drames plus gros que ça, mais c’était un voyage, quand même, d’environ cinq heures, sans rien à boire, sans nourriture», a décrit la journaliste, qui s’était heureusement préparée même sans avoir été informée au préalable.

Elle n’a maintenant aucune idée de comment elle va pouvoir rentrer à la maison, ni des recours qui s’offrent à elle. «Je n’ai pas de billet d’avion en ce moment, on ne sait pas quand on va pouvoir revenir.» Elle pourra éventuellement bénéficier des protections que lui offre sa carte de crédit, avec laquelle elle s’est procuré son billet d’avion.

«Mais le problème, c’est le mot ‘’faillite’’. Tant qu’il n’est pas prononcé, on n’est pas remboursé. Donc, au moment où on se parle, je n’ai pas de vol, je n’ai pas de billet, et je dois payer – si j’en trouve un parce que c’est vraiment compliqué – le billet de ma poche», a résumé Kariane Bourassa.

Comme beaucoup de monde, elle a appris la nouvelle dans les médias. Tôt ce matin, elle n’avait toujours rien reçu de la part de la compagnie aérienne pour l’aviser.

Partir en retard, perdre sa réservation pour une location de voiture, avoir des problèmes avec la réservation de son hôtel, ne pas savoir à quel moment elle va pouvoir rentrer et ne pas savoir non plus si elle va être remboursée pour son vol annulé: la voyageuse juge que ça fait beaucoup de petits bouleversements à gérer pour un périple d’à peine six jours.

«Mais [l’Islande], c’est très beau, c’est très, très beau!» conclut-elle avec humour et philosophie.