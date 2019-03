Desjardins préoccupé par les impacts du projet de loi 17 sur les chauffeurs de taxi

Alors que des milliers de chauffeurs de taxi verront vraisemblablement la valeur de leur permis disparaître en fumée, le grand patron de Desjardins se dit préoccupé par les impacts du projet de loi 17 du gouvernement Legault auprès de ces travailleurs.

Par le passé, plusieurs de ces chauffeurs ont dû contracter des prêts auprès de leur banque dans le but de se procurer l’un de ces permis qui se vendaient souvent à des prix très élevés, allant parfois même dans les six chiffres.

«Quand je regarde la grosseur et la capacité du Mouvement Desjardins, ce n’est pas ça qui m’inquiète vraiment, dit Guy Cormier, président et chef de la direction de la coopérative financière québécoise, au sujet de la capacité de son institution à absorber les pertes liées à ces prêts. Ce qui m’inquiète, c’est l’impact sur ces chauffeurs de taxi».

M. Cormier souligne qu’à l’époque, c’est la loi qui exigeait les chauffeurs à détenir un permis de taxi. Ceux-ci devaient donc débourser d’importantes sommes afin d’avoir le droit d’exercer leur métier.

«Aujourd’hui, on leur dit que le permis de taxi, ça ne va plus exister et la valeur deviendra nulle, indique-t-il. Ces gens-là conservent leur hypothèque de 100 000$, 150 000$ à rembourser. Moi je comprends leur réaction.»

Selon lui, cette décision du gouvernement caquiste aura un impact financier pour 8000 à 9000 travailleurs. Ces gens, précise-t-il, «ont soit une hypothèque pour payer un permis de taxi ou sinon ont un permis de taxi parce qu’ils ont travaillé très fort pendant des années et c’était leur fonds de pension».

«Ils pensaient un jour vendre ce permis de taxi, c’était un peu leur fonds de retraite», explique Guy Cormier.

Le grand patron de Desjardins affirme que ses équipes examinent actuellement le projet de loi 17 «pour bien le comprendre, bien le saisir».

«On espère être consulté par le gouvernement pour voir comment on peut faire évoluer ce dossier-là», exprime-t-il.