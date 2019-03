Deux Canadiens en finale à Miami?

Après Félix Auger-Aliassime, l’Ontarien Denis Shapovalov a également obtenu son billet pour les demi-finales du tournoi de Miami, jeudi, en défaisant l’Américain Frances Tiafoe en trois manches de 6-7(5), 6-4 et 6-2.

Il s’agira d’une troisième présence en carrière dans le carré d’as d’un tournoi Masters 1000 pour le Canadien de 19 ans, qui occupe le 23e rang mondial. Il avait également réalisé l’exploit à Montréal, en 2017, et à Madrid, en 2018. Il s’était incliné les deux fois devant l’Allemand Alexander Zverev.

À Miami, il sera plutôt opposé au Suisse Roger Federer, qui a vaincu le Sud-Africain Kevin Anderson en deux manches de 6-0 et 6-4 en quart de finale.

Sa prestation en Floride lui permettra minimalement d’atteindre le 18e rang du classement de l’ATP lundi prochain.

Dominant au bon moment

Lors de la manche de décisive contre Tiafoe, Shapovalov a pris l’avantage dès le troisième jeu en obtenant le bris de service. La 34e raquette mondiale a ensuite subi un autre bris pour finalement concéder une deuxième victoire en trois affrontements contre le Canadien.

À terme, Shapovalov a remporté quatre jeux sur le service de son adversaire et n’en a concédé qu’un seul. Il a également été fort efficace au service avec ses sept as et 69% de réussite en première balle. De plus, il a remporté 76% des points sur sa première mise en jeu.

Dans les rondes précédentes, l’Ontarien avait signé des victoires contre le Britannique Daniel Evans (97e au monde), le Russe Andrey Rublev (99e) et le Grec Stefanos Tsitsipas (10e).