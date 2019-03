En raison de l'embourgeoisement: des élèves défavorisés seront privés d'un dîner à 1 $

Des enfants issus de familles vivant sous le seuil de la pauvreté seront privés dès la rentrée de septembre de ce qui était parfois leur seul repas nutritif de la journée dans certaines écoles primaires du Sud-Ouest, en raison de l’embourgeoisement de cet arrondissement montréalais, dénoncent des organismes communautaires.

Les quartiers de Pointe-Saint-Charles et de Saint-Henri ne sont plus considérés comme assez défavorisés pour bénéficier d'une mesure alimentaire. Cette aide, financée par le gouvernement du Québec, est réservée aux écoles qui font partie du 20 % le plus défavorisé. Lorsque les écoles dépassent ce seuil, le service de repas à 1 $ est retiré.

Les parents ayant un faible revenu déboursaient habituellement 5 $ par semaine pour les dîners de leur enfant grâce à cette mesure.

À la prochaine rentrée scolaire, ils devront débourser 40 $, soit 3 $ pour le service de garde et 5 $ supplémentaires par jour si l'enfant n’apporte pas son dîner.

«C’est beaucoup d’argent pour nous, on n’a pas beaucoup de rentrées d’argent. Un dollar par jour c’était bien, mais 8 $ c’est trop cher», a expliqué Delina Manikarasa, une mère qui manifestait jeudi devant les portes de l’école Charles-Lemoyne, dans Pointe-Saint-Charles.

Embourgeoisement

En raison des données du recensement de Statistique Canada effectué en 2016, la carte de défavorisation du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal a été refaite. Certaines écoles ne se qualifient plus pour cette mesure alimentaire.

Selon la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 10 écoles perdront l’aide alimentaire à la rentrée scolaire et cinq la gagneront.

Karine Triollet, de la table de concertation Action-Gardien, a indiqué que l'embourgeoisement des deux quartiers se reflète dans la carte de défavorisation.

«Ce n’est pas parce qu’il y a de nouveaux voisins qui arrivent avec plus de revenus que les familles qui sont dans le besoin n'existent plus», a-t-elle dit.

Engagement demandé

Une vingtaine de parents et des organismes communautaires se sont réunis jeudi afin de démontrer leur désaccord contre la suppression de cette mesure, qui touche environ 300 étudiants de l’école Charles-Lemoyne et de l’école Ludger-Duvernay. Cette dernière est située dans le quartier Saint-Henri.

Les manifestants ont réclamé à la CSDM un engagement ferme afin de trouver une solution, ce qui pourrait se traduire par l'injection de fonds supplémentaires de la part du gouvernement du Québec et une politique alimentaire scolaire universelle au niveau national.

De son côté, la CSDM a indiqué ne pas avoir les fonds nécessaires pour intervenir. «On est en train de regarder à même le budget ce qu’on peut faire pour que ce soit équitable», a indiqué la présidente Catherine Harel-Bourdon.