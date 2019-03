Stephany avait 23 ans lorsqu'elle a été sauvagement attaquée, en plein jour, sur la piste cyclable près du parc Marie-Victorin, à Longueuil.

«Lui, il est arrivé derrière moi, puis il avait une roche dans ses mains, puis là il m'a frappée. Je suis tombée, le téléphone a revolé, puis là lui est revenu vers moi, il m'a tendu les mains. C'est à ce moment qu'il m’a jetée dans le ravin», raconte la jeune femme, qui a accepté de revenir sur les événements à l'émission «J.E.».

«Moi dans ma tête je me disais "il va me mettre dans le fleuve, puis c'est fini on ne me trouve plus"», ajoute-t-elle.

Après lui avoir asséné plusieurs coups, son agresseur a fui les lieux. C'était au matin du 28 juin 2012. Près de sept ans plus tard, l'individu n'a toujours pas été arrêté.

«C'est sûr que tu deviens plus alerte à ce qui se passe autour de toi. Y a-t-il quelqu'un derrière moi? Est-ce qu'il me suit? Est-ce qu'il va tourner un moment donné? Est-ce que je change mon trajet?» explique Stephany.

Il lui a fallu environ un an avant de recommencer à courir seule, comme elle avait l'habitude de le faire.

Même constat pour Émilie qui a elle aussi été agressée sur une piste cyclable. Dans son cas, c'était au matin du 2 octobre 2015, près de la rivière Saint-Charles, à Québec.

«Lui, il était armé, armé d'un exacto. J'ai été assommée très, très sauvagement au visage et j'ai perdu conscience pendant plusieurs minutes. Quand j'ai vu l'arme contre moi, c'était certain qu'il n'y avait plus d'issue», dit-elle.

La jeune femme a finalement réussi à échapper à son agresseur.

Alain Audet, âgé de 54 ans à l'époque, a été arrêté non loin du lieu de l'agression. En février 2018, l'individu au lourd passé judiciaire a été trouvé coupable et a ensuite écopé d'une peine de 6 ans et demi de prison.

Émilie a subi un choc post-traumatique, en plus des blessures physiques de l'agression.

«Se promener et avoir la même confiance, premièrement je pense que ça ne peut plus exister de la même façon, souligne-t-elle. De passer d'une attaque aussi gratuite et aussi violente, à, je suis capable de me promener puis tout va bien, tout va bien aller, il y a un très gros cheminement. C'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais ça ne sera jamais comme avant».

Avoir un plan

«Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai été à même de constater que l'agression a été particulièrement sauvage», souligne Marc Couture, policier retraité de la Ville de Québec.

Il est l'un des policiers à être intervenu sur la scène où Émilie venait d'être agressée. Il raconte avoir été profondément marqué par cet événement, qui lui a inspiré un cours d'autodéfense dédié spécifiquement aux coureuses.

«Ce que je leur offre, ce sont des trucs faciles, instinctifs, et des choses pour lesquelles elles n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de force», explique-t-il.

«En fait c'est d'avoir un plan, c'est réellement ça. Quand tu cours, que tu n'as pas de plan et que tu te poses la question si jamais il arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais», explique l'une des participantes.

Dans un sondage Léger réalisé pour l'émission «J.E.» sur le sentiment de sécurité des Québécois et Québécoises, on apprend que 29% des femmes prennent des précautions particulières avant de sortir de leur domicile pour aller marcher ou courir, comparativement à 15% des hommes.

Puis, 44% des répondantes, soit tout près d'une sur deux, avouent modifier leurs comportements par crainte pour leur sécurité comparativement à 25% des répondants masculins.