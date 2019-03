François Legault veut éviter les «martyrs» de la laïcité grâce à une clause grand-père, pense Richard Martineau.

Une clause grand-père permet aux citoyens de conserver leur droit acquis avant l’adoption d’une loi. On peut penser à une enseignante qui porte le hijab, et qui pourra continuer à enseigner malgré l’adoption de la nouvelle loi.

Mais pour Richard Martineau, la clause grand-père de la CAQ vise surtout à ne pas créer des martyrs. C’est un compromis pour éviter à tout prix une crise de relations publiques.

«Des gens qui viennent à la télévision en disant j’ai perdu ma job, ils m’ont sacré dehors, j’étais un bon enseignant, ça va faire le tour du monde, ça va se ramasser à l’ONU!», s’imagine déjà le chroniqueur.

De toute façon, Richard Martineau est convaincu que le Canada anglais ne tardera pas à s’emparer de la nouvelle et accuser le Québec de racisme et de xénophobie.

Dès l’adoption de la loi sur la laïcité, «c’est comme si on disait au Canada : on va se soustraire à toutes les lois qui régissent la vie en société. On n’aura pu de sens moral, on va être une gang de barbares!»

***Voyez le reste de sa chronique dans la vidéo ci-dessus. ***