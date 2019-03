Le CH perd son match le plus important de l’année

Le Canadien de Montréal a perdu un match crucial contre l’un de ses rivaux dans la course aux séries éliminatoires. En effet, le Tricolore a baissé pavillon 6 à 2 contre les Blue Jackets, jeudi soir, à Columbus.

Ce revers est particulièrement douloureux pour les hommes de Claude Julien, puisque la formation de l’Ohio leur a repris le dernier rang donnant accès à la danse printanière. Les Jackets et le CH ont chacun amassé 90 points, mais les vainqueurs du jour ont trois victoires de plus et un match en main.

La soirée n’aura pas qu’été mauvaise pour les Montréalais, puisque les Hurricanes de la Caroline ont perdu face aux Capitals de Washington. Avec 91 points, les Canes détiennent la première place des équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Tout s’écroule en deuxième moitié de match

Le Canadien a semblé manquer d’énergie en deuxième moitié de match, lui qui avait pourtant réussi à prendre l’avance deux fois plutôt qu’une en début de partie.

C’est une réussite d’Artemi Panarin qui a fait la différence dans cette joute. En fin deuxième période, Matt Duchene a complètement étourdi Victor Mete avant de refiler la rondelle à l’attaquant russe avec une passe parfaite. Panarin a ensuite décoché un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance à Carey Price. Une réussite qui portait les favoris de la foule en avant pour la première fois du match.

Lors du dernier engagement, Riley Nash, Oliver Bjorkstrand et Brandon Dubinsky (filet désert) ont ajouté à l’avance des favoris de la foule.

Le CH frappe tôt

Le match s’était pourtant bien amorcé pour le Canadien, puisque moins de deux minutes après la mise au jeu initiale, il s’est inscrit à la marque. Brett Kulac a décoché un tir de la ligne bleue qui a trompé la vigilance de Sergei Bobrovsky.

David Savard a ensuite créé l’égalité en début de deuxième, mais Jeff Petry a rapidement remis la Sainte-Flanelle en avant. Bjorkstrand a cependant ramené tout le monde à la case départ en déviant un tir de Seth Jones entre les jambières de Price.

Le Canadien tentera de retrouver le chemin de la victoire en visitant les Jets, samedi soir, à Winnipeg.