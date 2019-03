L’utilisation par le gouvernement Legault de la clause dérogatoire pour faire passer son projet de loi sur la laïcité de l’État a créé des étincelles entre les analystes Antoine Robitaille et Thomas Mulcair.

S’il convient que la clause dérogatoire à la Charte des droits et libertés, présente dans la Constitution canadienne, est légitime, Thomas Mulcair souligne qu’elle ne doit pas être utilisée à toutes les sauces, encore moins lorsqu’un gouvernement «retire des droits» à des citoyens.

«La Charte existe pour protéger votre liberté de presse, votre liberté d’expression et votre liberté de religion», rappelle-t-il.

Il ajoute que la Charte des droits et libertés protège les minorités des velléités réductrices de la majorité.

Or pour Antoine Robitaille, l’utilisation de la clause dérogatoire permet un dialogue entre les pouvoirs politiques et judiciaires sur des questions fondamentales comme la laïcité de l’État.

«Il y a la possibilité, avec cette clause dérogatoire, de faire en sorte que les tribunaux et le Parlement discutent, mentionne l’analyste. Est-ce que les tribunaux doivent absolument avoir le dernier mot sur tout? Est-ce qu’on absolutise les droits?»

Le Québec fait «bande à part»

Thomas Mulcair regrette par ailleurs que le Québec soit la seule nation en Amérique du Nord «qui ne respecte plus les droits de la personne».

Mais pour Antoine Robitaille, il n’est pas question de retirer des droits à quiconque ou de ne plus respecter les droits de la personne puisque cette interprétation est subjective au territoire.

«Il y a des jugements de la Cour européenne de justice qui ont donné raison à la France de justement interdire certains signes religieux. Il y a de grands juristes – la Cour européenne de justice, ce n’est quand même pas une république de bananes – qui interprètent les droits autrement.»

Thomas Mulcair refuse cependant de comparer le Québec avec des nations européennes où les tensions sociales sont exacerbées.

«Si ça vous tente de vous comparer avec ce qui est en train d’arrive en Hongrie, en Pologne et en France, allez-y, mais moi je suis plus fier de me comparer avec la protection des droits de la personne ici, en Amérique du Nord», tranche-t-il.

Voyez l’intense débat entre les deux analystes dans la vidéo ci-dessus.