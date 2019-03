Six accusés, huit procès, 30 mois pour tout régler

Trois meurtres, six accusés dans cette affaire et un total de huit longs procès à tenir d'ici septembre 2021. Pour le directeur des poursuites criminelles et pénales, le défi est colossal.

«On a beaucoup de pain sur la planche pour les deux prochaines années et demie», ne cache pas Benoît Larouche.

Déjà accusé du meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, René Kègle a été officiellement accusé jeudi des meurtres de l'entrepreneur en construction Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert.

«À partir d'aujourd'hui, du moment où on sort les mandats d'arrestation, il y a un délai à respecter. Le fameux délai Jordan de 30 mois est enclenché», a ajouté M. Larouche.

Francis Martel devra lui aussi subir une enquête préliminaire et un procès devant juge et jury pour le meurtre de la jeune Ophélie.

Quatre autres individus sont accusés, entre autres, de meurtre, de complicités après les faits et d’outrage à un cadavre.

Il apparait évident que la seule salle disponible au Palais de justice de Trois-Rivières pour tenir un procès devant jury ne sera pas suffisante. Certaines audiences pourraient donc se tenir à Shawinigan ou dans un autre palais de justice de la région.

«C'est dans mon plan de m'assurer qu'on puisse tenir plus qu'un procès à la fois. Plusieurs procureurs vont se relayer pour être capables de respecter les délais», a expliqué M. Larouche.

Plusieurs proches de Steve Lamy se trouvaient dans la salle d'audience. Des femmes en larmes dont une, en crise d’hyperventilation, qui a dû quitter abruptement dès le début de la comparution de René Kègle.

Quant à lui, l'accusé est resté debout tout au long des procédures. Il a poussé quelques soupirs et semblait ébranlé. 90% de la preuve a déjà été remise à son avocate, ce qui peut aider à respecter les délais.