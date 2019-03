Tollé après la coupe annoncée du budget pour les «Special Olympics»

Les critiques pleuvaient mercredi sur l'administration Trump après l'annonce d'une coupe dans le budget fédéral destiné à l'organisation privée «Special Olympics», qui organise des programmes sportifs pour enfants et adultes handicapés mentaux, dont de célèbres Jeux internationaux.

«Incroyable», «cruel», «scandaleux»: des élus démocrates, dont les candidats à la présidentielle de 2020 Bernie Sanders et Amy Klobuchar, mais aussi quelques républicains, ont vivement réagi après les déclarations de la ministre américaine de l'Éducation, Betsy DeVos, pour justifier ces coupes.

Interrogée mardi en commission parlementaire, cette dernière avait expliqué que la décision de supprimer l'enveloppe de 17,6 millions de dollars de fonds fédéraux destinée à «Special Olympics» s'inscrivait dans le cadre d'une réduction globale de 10% prévue pour le budget de l'Éducation en 2020.

Elle avait admis ne pas savoir combien d'enfants seraient affectés par cette mesure, qui frappe notamment des programmes éducatifs favorisant l'intégration des élèves atteints de handicaps mentaux dans 6 500 écoles, selon «Special Olympics».

«Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi vous voudriez vous en prendre à des enfants handicapés dans votre budget», lui a lancé une élue démocrate, Barbara Lee.

Face au tollé, la ministre a publié mercredi un communiqué dénonçant les «médias et certains élus du Congrès qui ont manipulé des mensonges et complètement déformé les faits».

«Special Olympics n'est pas un programme fédéral. C'est une organisation privée. J'aime son travail et j'ai personnellement soutenu sa mission. Parce qu'elle accomplit un travail important, elle parvient à lever plus de 100 millions chaque année», souligne-t-elle.

«Des dizaines d'organisations méritoires à but non lucratif qui soutiennent des élèves et adultes atteints de handicaps ne touchent pas un sou de fonds fédéraux», insiste la ministre.

L'organisation «Special Olympics» a été créée en 1968 aux États-Unis par une soeur du président John F. Kennedy, Eunice Kennedy Shriver.

Les derniers Jeux «Special Olympics» viennent justement de se dérouler à Abou Dhabi, du 14 au 21 mars, où 7 500 athlètes du monde entier étaient attendus.

Le président de l'organisation et fils de sa fondatrice, Timothy Shriver, s'est dit déçu mercredi par l'annonce, affirmant que les dons privés ne suffisaient pas à financer la mission de «Special Olympics» dans les écoles américaines.

«Si le gouvernement fédéral» veut promouvoir l'intégration, «il doit investir pour les enfants» atteints de handicaps mentaux, a-t-il déclaré sur MSNBC.