Tramway: «C'est pas la patente à Labeaume», exprime le maire

Le maire de Québec voit dans l'appui d'une trentaine de leaders de la communauté de Québec la preuve que le projet de réseau structurant est porteur pour toute une région et non seulement le caprice d'une personne.

«C'est pas la patente à Labeaume», a exprimé le maire de Québec, Régis Labeaume, jeudi.



Après la publication dans les pages du Journal d'une lettre signée par 34 dirigeants d'entreprises et d'organismes qui ont décidé de mettre de la pression sur les gouvernements pour qu'ils bouclent le financement du projet, le maire se réjouissait de cet appui qui, jure-t-il, n'est pas concerté.



«Les gouvernements vont sûrement comprendre que c'est pas mon affaire à moi. C'est important. C'est pas la patente à Labeaume. C'est le projet de la communauté. C'est le projet de Québec. Évidemment, c'est moi qui me bats depuis 10 ans dans cette affaire-là, mais il faut qu'ils comprennent que c'est pas mon affaire à moi. C'est pas une folie. On ne veut pas être fancy. C'est un bien essentiel dont on a besoin.»



Il ne s'étonne pas de la prise de position des leaders économiques, qui selon lui, voulaient parler depuis longtemps. Les gens d'affaires ont besoin d'avoir une offre de transport collectif complète pour pouvoir offrir de la mobilité à leurs employés qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir une ou deux voitures, plaide-t-il. «Au point de vue économique, c'est fondamental pour eux.»