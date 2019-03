Transition énergétique: les efforts de la Caisse portent fruit

La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est réjouie d’avoir réduit de 10% l’intensité carbone de son portefeuille tout en affichant une hausse de 10 milliards $ d’actifs sobres en carbone en 2018.

Dévoilé jeudi, le deuxième Rapport d'investissement durable de la Caisse indique l’intensité carbone par dollar investi est passée de 79 à 72 tonnes d'équivalent CO2 par million de dollars.

«Nous présentons dans ce rapport des réalisations liées à notre stratégie en changements climatiques dont nos équipes peuvent être fières, a expliqué Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse. Nos actifs sobres en carbone ont crû de plus de 10 milliards $ en un an. À présent, nous visons un portefeuille d'actifs propres de 32 milliards $ en 2020.»

L’objectif original de la Caisse était d’avoir une réduction de 25 % de l’intensité carbone par dollar investi entre 2017 et 2025.

«En 2018, nous avons agi avec détermination pour répondre à nos engagements, car nous savons que notre performance financière sera aussi durable que le monde dans lequel nous investissons », a ajouté M. Sabia.

Ces efforts ont été salués par la coalition Sortons la Caisse du carbone qui estime toutefois qu’elle doit aller plus loin et respecter la science du climat. «La Caisse peut sans conteste continuer sur cette lancée et réduire encore davantage les émissions associées à son portefeuille, car des secteurs représentant peu d’actifs sont responsables de la majorité des émissions», a mentionné son porte-parole Sébastien Collard.

Responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada, Patrick Bonin a souligné que «les résultats de la Caisse sont encourageants et montrent à quel point elle pourrait être plus ambitieuse et agir de manière plus résolue face à l'urgence climatique».

«Elle doit rapidement se fixer des objectifs encore plus ambitieux de manière à ce qu’ils soient enfin alignés avec l’Accord de Paris et les exigences des scientifiques selon qui les émissions mondiales de CO2 doivent être réduites de moitié d’ici 2030 et être à net zéro en 2050», a-t-elle ajouté.