Un autobus scolaire coincé dans un nid-de-poule

Plus de peur que de mal pour des élèves qui se trouvaient à bord d’un autobus scolaire quand il a plongé dans un nid-de-poule, mercredi après-midi, dans l’arrondissement Montréal-Nord.

L’autobus scolaire est resté coincé dans la chaussée. Il a fallu l’intervention d’une remorqueuse pour sortir l’autobus de sa fâcheuse position. Des employés du Service de l’eau de la Ville de Montréal se sont également rendus sur place.

gracieuseté Nathalie Rivest

L’imposant trou aurait été causé par une fuite d’eau souterraine qui aurait affaibli la chaussée. Dans les faits, la crevasse qui a stoppé la course de l’autobus jaune est de plus grande dimension et plus profonde qu’un nid-de-poule.

C’est une citoyenne du quartier, Nathalie Rivest, qui a photographié la scène aussi inusitée que spectaculaire, dans le secteur des rues Lanthier et Aubin. Elle confirmait à TVA Nouvelles que des cols bleus s’affairaient à réparer le trou, jeudi.