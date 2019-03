Un conducteur intercepté à 170 km/h sur l'autoroute 15

Un automobiliste a été arrêté alors qu’il circulait à 170 km/h sur l’autoroute 15, à la hauteur de Blainville, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le conducteur de la BMW roulait à 170 km/h dans une zone de 100 km/h.

Il a d’abord tenté d’échapper aux patrouilleurs de la Sûreté du Québec en éteignant ses lumières et en dépassant les autres véhicules. Il a finalement été intercepté sur le boulevard de La Seigneurie, près de la rue Jacques Saint-André à Blainville.

Son véhicule a été saisi et l’automobiliste a reçu un constat d’infraction de 1378 $ ainsi que 14 points d’inaptitude, 2250 $ pour un permis non valide et 486 $ pour un véhicule qui n’avait pas le droit de circuler.

L’homme pourrait également faire face à des accusations de fuite et de conduite dangereuse.