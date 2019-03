Un dépanneur célèbre ses 80 ans!

Un dépanneur de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, devenu un incontournable du quartier, a célébré sa 80e année d’existence cette semaine.

«Moi, ça fait 60 ans que je suis ici. Mon père a ouvert ça en 1939», a raconté avec fierté Réal Sureau, maintenant âgé de 75 ans. Ce dernier a pris la relève de son père en tant que propriétaire des lieux depuis maintenant 47 ans.

Une fête avait lieu au marché Sureau, situé à l’angle des rues Gilford et Chabot, afin de souligner l'événement lundi. Pour l’occasion, M. Sureau faisait tirer des cadeaux et offrait du café entouré de quelques clients réguliers et de sa famille.

Après toutes ces années à la barre du dépanneur, M. Sureau apprécie toujours autant son travail. «Je n’ai jamais travaillé pour personne. Faut que tu l’aies la passion quand ça fait 60 ans», a-t-il dit.

La clé du succès

Pour rester ouvert durant autant d’années, M. Sureau croit qu’il est primordial de prendre soin de ses clients. «Il faut s’occuper de tes clients et tu demandes au client ce qu’il veut avoir. Quand c’est des vieux clients, tu en prends soin», a-t-il ajouté.

«Si une personne me demande une affaire, on l’achète», a-t-il raconté.

«Comme le chocolat. Je tiens juste les barres connues. Une femme rentre l’autre jour, elle me dit qu’on n’a pas son chocolat, je lui ai demandé qu’elle sorte elle voulait. Je lui ai dit de repasser dans une semaine, qu’on allait en avoir», a résumé M. Sureau.

Lorsqu’un animal est perdu, ce dernier se porte aussi volontaire pour aider les habitants du quartier en affichant des pancartes dans la vitrine.

Son dépanneur est d’ailleurs souvent fréquenté par les mêmes personnes. «Là, on en a de moins en moins. C’est parce qu’ils décèdent, tous ceux qui étaient dans le temps de mon père. Moi je dirais qu’il en reste une dizaine», a dit M. Sureau.

C’est le cas de Jeannine Thériault, qui fréquente le dépanneur depuis 1966. «Quand tu as besoin de quelque chose vite, tu viens ici», a raconté celle qui est devenue la couturière de l’endroit.

L’établissement est maintenant davantage fréquenté par des jeunes. Selon lui, cette clientèle achète plus «à la miette», contrairement aux clients plus vieux. «Ils n’ont pas la même mentalité. Un jeune, ça achète du pain, des œufs et de la bière», a-t-il dit en riant.

Une entreprise familiale

Depuis son ouverture, l’entreprise est demeurée familiale. Sa femme, Michelle Bédard, travaille aussi au dépanneur. Celle-ci s’occupe entre autres de l’entretien des lieux.

Yvon Sureau, son frère, vient prêter main-forte trois jours par semaine. «Ça m’aide beaucoup à étirer, pour être longtemps ici encore», a raconté Réal Sureau.

«Je ne ferai pas 80 ans encore là. Je ne sortirai pas d’ici avec une canne», a mentionné ce dernier.

Lorsqu’il sera prêt à vendre, l’entreprise ne sera pas léguée à ses enfants, qui travaillent dans des secteurs différents. «J’ai beaucoup d’acheteurs qui courent après moi, c’est moi qui ne court pas après eux», a-t-il lancé.